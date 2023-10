Intervention Impact, Jeppe Hein artconnexion Lille, 3 avril 2019, Lille.

Intervention Impact, Jeppe Hein 3 avril – 15 juin 2019 artconnexion Entrée libre

artconnexion invite Jeppe Hein, artiste danois à la renommée internationale (né en 1974 à Copenhague, vit et travaille à Berlin), à présenter Intervention Impact, un dispositif inédit en France.

Souvent qualifiées d’immersives ou d’interactives, les installations de Jeppe Hein sont le lieu d’expériences individuelles ou collectives affirmatives. Dans leur rencontre avec autrui, elles opèrent une transformation, laissant place à ses gestes ou son reflet. Installations de miroirs, dispositifs en mouvements, jeux d’eau, les œuvres de Jeppe Hein sont des invitations ouvertes à tout un chacun, trouvant leur complétude dans ces moments d’introspection joyeuse ou d’action collective.

L’exposition est elle-même une invitation à une expérience physique autant qu’esthétique et réflexive. Elle s’articule autour du dispositif Intervention Impact, composé de 200 cubes blancs tronqués sur un angle. Leur disposition dans l’espace naît d’une collaboration entre l’artiste qui propose la forme initiale, module propice aux ponts, arcades et autres empilements divers, et le public qui se prend au jeu de la faire évoluer sans cesse. Intervention Impact est une sculpture en mouvement, qui passe de main en main, une exposition performative.

artconnexion 9 rue du Cirque, 59000 Lille, France

