Art'Clem, 8 ème Salon d'artisanat d'art, organisé par l'ACSLde Saint-Clément-de-Rivière Samedi 19 novembre de 10h à 18h & Dimanche 20 novembre de 10h à 19h Vernissage le samedi 19 à 11h – entrée libre – Centre F. Arnaud – Entrée libre Le salon accueille de nombreux exposants dans différents domaines, tels que le travail du bois, du verre, du fer, de la terre, des pierres, du carton, du tissu, de la rénovation de meubles et d'objets, ainsi que des peintres et photographes. Les visiteurs pourront découvrir l'imagination dont font preuve ces artisans dans la réalisation de leurs créations. C'est l'occasion de faire vos cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Restauration sur place les midis Informations 06 71 45 39 47

