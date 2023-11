Artchives VIP Artchives Lille, 31 décembre 2023, Lille.

L’année 2023 nous tire sa révérence, une toile tissée d’inattendus et de pépites de joie. On y a savouré des instants précieux, éclaté de rire sous les confettis du quotidien, et même versé quelques larmes. Au cœur de tout, l’amour et l’amitié ont tenu la vedette.

✨ Mais voilà, 2024 frappe à la porte, et avec lui, l’invitation à une soirée inoubliable…

Réveillon VIP chez Artchives : Un Gala d’Étoiles où VOUS êtes la Star !

Votre mission, si vous l’acceptez : Endossez le rôle de VIP suprême ! Revêtez vos atours les plus chatoyants et venez semer des éclats de lumière à notre soirée qui promet d’être éblouissante.

Pour le privilège de votre présence, un tarif unique de 100€ incluant :

Un accueil à partir de 20h, ouvrant sur une soirée où le luxe est de mise.

Un cocktail dinatoire accompagné d’un walking dinner, promenade gourmande où saveurs et créativité se rencontrent.

Des boissons en All Inclusive* : une sélection dédiée à votre soirée (*selon conditions spécifiées).

Des DJ’s maîtres de l’ambiance pour une nuit électrisée par des rythmes endiablés.

Des performances qui défieront l’ordinaire et vous transporteront dans un tourbillon de féérie, parmi une cascade de cotillons.

Un vestiaire à votre disposition pour prendre soin de vos effets les plus précieux.

Conditions spéciales pour une expérience en salon privé avec champagne :

✨ Réservez un salon et amplifiez le prestige de votre soirée :

• Salon Duo (2 personnes) : une bouteille de champagne offerte pour 125€ de plus.

• Salon Carré (4 personnes) : deux bouteilles de champagne pour 250€ supplémentaires.

• Salon Prestige (6 personnes) : trois bouteilles de champagne pour 325€ de plus.

Chaque bouteille vous attendra, fraîche et pétillante, dès votre entrée, pour débuter la soirée avec panache.

Entrez dans l’arène d’un lieu hors-normes, unique en France.

Soyez l’invité d’honneur chez Artchives. Rejoignez-nous et scintillez lors de cette soirée d’exception. Votre éclat contribuera à faire de cette nuit, une symphonie inoubliable.

Réservez votre place au sein de notre constellation et commençons 2024 sur une note d’émerveillement et de splendeur !

Artchives : Là où chaque invité est un VIP.

* (hors bouteille, hors champagne, uniquement au verre)

RÉSERVATIONS

Directement au B’ART d’Artchives : 03 20 04 14 92

OÙ SE GARER ?

Parkings à proximité

1. PARKING PLAZA : Ouvert de 6h30 à 21h | 500m

2. PARKING NOUVEAU SIECLE : Ouvert 24/24 | 700m

3. PARKING TANNEURS : Ouvert de 07h à 22h | 1500m

4. PARKING REPUBLIQUE : Ouvert de 07h à 22h | 1000m

5. PARKING ESPLANADE : Ouvert 24/24 | 850m

ARTCHIVES

74 rue Jacquemars Giélée à Lille

contact@artchives.eu

03 20 04 14 92

