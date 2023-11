Full Moon Artchives Lille, 18 novembre 2023, Lille.

Full Moon 18 et 19 novembre Artchives entrée libre; gratuite

Save of the date

//Attention place limitée//

Entrée GRATUITE et sans réservation

Le samedi 18 novembre 2023

A partir de 19h DRINK & FOOD

La soirée la plus mythique d’Asie débarque chez Artchives, la Full Moon Party.

La couleur fluo est LA marque de fabrique de la Full Moon.

ARTCHIVES plonge dans le noir, et le B’ART se pare de mille couleurs pour illuminer votre soirée briller toute la nuit dans un décor psychédélique.

A partir de 21H, nous accueillons les Djs incontournables de la scène Lilloise :

PINK PANTHER

GREGG DUPIRE

MUSIC / FOOD (BOARDS & TAPAS ) / DRINKS / COCKTAILS / LOUNGE DEEP HOUSE

Lieu : ARTCHIVES B’ART

74 rue Jacquemars Giélée a LILLE

03 20 04 14 92 / contact@artchives.eu

►►► Infos pratiques

//Attention place limitée//

La direction et le service de sécurité se réservent le droit d’entrée.

La consommation d’alcool est interdite aux moins de 18ans.

Service de sécurité

Artchives 74 rue Jacquemars Giélée Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 04 14 92 https://artchives.eu contact@artchives.eu Lieu concept au coeur de Lille

Bar à cocktails, restaurant, galerie d’art contemporain, privatisation

Flavie Baillieux