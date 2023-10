| MAGIC SHOW | Artchives Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord | MAGIC SHOW | Artchives Lille, 10 novembre 2023, Lille. | MAGIC SHOW | 10 et 11 novembre Artchives entrée libre, gratuite | MAGIC SHOW | Préparez-vous à plonger dans la magie de Artchives Laissez vous transporter dans un monde d’illusions captivantes lors de notre soirée magicien. Des tours éblouissants et des moments énigmatiques vous attendent. Au programme :

⁃ Jean-Sébastien Bajolet de 20h à 22h

⁃ Dancefloor de 22h à 02h00 Rejoignez-nous pour une soirée pleine de mystère… ♦️♠️♣️ #artchives #lille #magie #magicien #mystère #closeup #spectacle #lillebynight #bar #cocktails Artchives 74 rue Jacquemars Giélée Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 04 14 92 https://artchives.eu https://www.instagram.com;https://www.facebook.com/artchiveslille Lieu concept au coeur de Lille

Bar à cocktails, restaurant, galerie d’art contemporain, privatisation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

2023-11-11T00:00:00+01:00 – 2023-11-11T02:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Artchives Adresse 74 rue Jacquemars Giélée Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Artchives Lille latitude longitude 50.634598;3.053918

Artchives Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/