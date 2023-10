Cet évènement est passé Jeudi Live Artchives Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Jeudi Live Artchives Lille, 26 octobre 2023, Lille. Jeudi Live 26 et 27 octobre Artchives Entrée libre, gratuite | JEUDI LIVE |

Tous les jeudis, dès 20h, retrouvez au B’ART les soirées Jazz…

Ce jeudi 26 octobre, Artchives accueil TWO MONKEYS.

Au programme… des musiques acoustiques, de la guitare, du chant, des planches, des tapas tout cela autour d’un excellent verre de vin ou d’un succulent cocktail signature !

MUSIC / FOOD (BOARDS & TAPAS) / DRINKS / COCKTAILS

Le BAR’T est ouvert du mercredi au samedi dès midi !

ARTCHIVES

74 rue Jacquemars Giélée à Lille

contact@artchives.eu / 03 20 04 14 92

ARTCHIVES

74 rue Jacquemars Giélée à Lille

Lieu concept au coeur de Lille

Bar à cocktails, restaurant, galerie d’art contemporain, privatisation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:59:00+02:00

