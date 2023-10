Cet évènement est passé Live music Virginie Artchives Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Live music Virginie Artchives Lille, 13 octobre 2023, Lille. Live music Virginie Vendredi 13 octobre, 18h00 Artchives Entrée libre, gratuit | LIVE MUSIC | Ce Vendredi 13 Octobre a lieu notre première soirée live music.

Artchives accueil Virginie, on se retrouve dès 20h au B’Art ! Au programme… du chant, des planches, des tapas tout cela autour d’un excellent verre de vin ou d’un succulent cocktail signature ! MUSIC / FOOD (BOARDS & TAPAS) / DRINKS / COCKTAILS Le BAR’T est ouvert du mercredi au samedi dès midi. ARTCHIVES

74 rue Jacquemars Giélée à Lille

contact@artchives.eu / 03 20 04 14 92 #artchiveslille #lille #lillebynight #lillemaville #livemusic #soiréelille Artchives 74 rue Jacquemars Giélée Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 04 14 92 https://artchives.eu https://www.instagram.com;https://www.facebook.com/artchiveslille [{« link »: « mailto:contact@artchives.eu »}] Lieu concept au coeur de Lille

Bar à cocktails, restaurant, galerie d’art contemporain, privatisation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

