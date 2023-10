God save Artchives Artchives Lille, 6 octobre 2023, Lille.

Le vendredi 06 octobre 2023

ARTCHIVES se transforme et met à l’honneur nos voisins d’outre-manche le temps d’une soirée!

Et aussi pour se rappeler les petits voyages scolaires ou week-end que certains d’entre nous ont fait à Londres, ou dans la province anglaise…Vous vous rappellerez le jour où vous avez découvert la gelée anglaise, les chips au vinaigre,…mais également la musique brit-pop, le look destroy,…de quoi se rememorer de « bons souvenirs »…et redécouvrir la culture d’un pays proche de nous mais tout de même bien différent!

Au programme :

18H : Marion Fox sublimera les reprises des chansons anglaises éternelles.

21H : Joachim J . Le réputé DJ prend place aux platines pour ambiancer la soirée et vous faire danser jusque 2h.

MUSIC UK / FOOD UK / DRINKS UK / COCKTAILS UK

ARTCHIVES

74 rue Jacquemars Giélée a LILLE

03 20 04 14 92 / contact@artchives.eu

Infos pratiques

//Attention place limitée//

La direction ce réservent le droit d’entrée.

La consommation d’alcool est interdite aux moins de 18 ans.

Service de sécurité

#artchiveslille #uk #vendredi #lilleinfluence #lille #livemusic

Artchives 74 rue Jacquemars Giélée Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 04 14 92 https://artchives.eu https://www.instagram.com;https://www.facebook.com/artchiveslille [{« link »: « mailto:contact@artchives.eu »}] Lieu concept au coeur de Lille

Bar à cocktails, restaurant, galerie d’art contemporain, privatisation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:59:00+02:00

2023-10-07T00:00:00+02:00 – 2023-10-07T02:00:00+02:00