Le papier se plie en 4

Le papier se plie en 4 ARTchipel, 29 mars 2023, Lambersart. Le papier se plie en 4 29 mars – 1 avril ARTchipel Au coeur de sa boutique dédiée à l’artisanat des Hauts de France, Isabelle, artisane en papeterie et en origami vous présentera son travail autour du papier.

A l’occasion de ses JEMA 2023, elle aura le plaisir de vous faire (re)découvrir l’art du pliage du papier : l’origami.

De la petite grue pliée à partir d’un carré de papier de 3 cm de côté qui deviendra boucle d’oreille ; au bouquet de mariée réalisé entièrement de papier vous vous laisserez surprendre par la multitude des possibilités offertes par ce matériau du quotidien.

Des démonstrations vous seront proposées tout au long de cette semaine, en fonction de l’affluence en boutique. Les JEMA seront aussi l’occasion pour vous de découvrir ARTchipel, une jolie boutique qui regroupe les créations artisanales d’une trentaine d’artisans de la région. ARTchipel 77 Avenue Pottier 59130 LAMBERSART Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0672532654 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LescreationsduCaou/photos »}, {« type »: « link », « value »: « https://lescreationsducaou.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T13:00:00+02:00 – 2023-03-29T19:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00 origami papier Les créations du Caou

