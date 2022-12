ARTCHEVAL – EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN : « MANÈGE » Saumur, 15 décembre 2022, Saumur .

ARTCHEVAL – EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN : « MANÈGE »

Artistes exposition 2023 :

Alfonse, Paul et les autres :

Artiste solo masqué derrière une appellation plurielle, « Alfonse, Paul et les autres » développe une pratique du dessin et de l’installation qu’il assume en tant que collectif fictif ou sous les noms d’Alfonse Dagada, Paul Martin ou Justin Saxe. L’artiste mobilise ce jeu sur les identités pour décloisonner des imaginaires stéréotypés grâce à un travail de réinterprétation graphique d’images hétérogènes. Ainsi, se croisent, dans des séries de dessins au crayon de couleur et dans des installations exubérantes, imagerie kawaï, images d’illustration commerciales ou didactiques. Cette pratique prolifique dont les ramifications ne cessent de se complexifier interroge les rapports de pouvoir qui se nouent à travers notre relation aux flux d’images que nous recevons quotidiennement via nos terminaux numériques.

Cécile Baërd :

Artiste plasticienne, Cécile Baërd est diplômée de l’école Boulle. Elle vit et travaille entre Paris et le Centre-Bretagne. Adepte du dessin, elle se joue des vides et des pleins et propose à partir d’éléments visuels simples comme des silhouettes d’animaux ou de formes humaines un maelström poétique.

Elle exploite et reprend jusqu’à l’épuisement ce vocabulaire de formes donnant naissance à des rencontres insolites ou des paysages oniriques que sa maîtrise du geste rend précieux. Les éléments s’imbriquent les uns aux autres et donnent à l’inconscient le choix de se manifester sous diverses formes, selon la lecture de chacun. A partir de l’animal, du paysage et des objets entremêlés, c’est de l’individu dont il est profondément question, avec ses interrogations, ses manques, ses incongruités, sa poésie et sa joie de vivre.

Tereza Lochmann :

Tereza Lochmann, née à Prague, est diplômée de l’École Supérieure des Arts Appliqués de Prague et de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Son œuvre est le fruit d‘un processus singulier qui entremêle gravure, sculpture, peinture, et dessin. Elle détourne la pratique classique de la gravure pour en faire un médium contemporain expérimental et vivant. Ainsi, ses grands bois gravés dépassent leur fonction utilitaire de simples « matrices » pour devenir « reliefs » et être exposés au public. Chez elle, les notions de « récupération » et « d’assemblage » marquent autant ses procédés que sa démarche. Elle s’inspire de fragments de légendes, d’images collectées, de bribes d’expériences vues ou vécues, pour construire des formes narratives singulières, en prise avec l’actualité la plus brûlante. L’hybridation entre l’homme et l’animal s’impose chez elle comme une de thématiques privilégiées.

ARTCHEVAL est l’exposition incontournable en matière d’art contemporain. Déclinées sur le thème du cheval, les œuvres et créations (tableaux, sculptures, peintures, photographies…) d’artistes français et internationaux sont visibles gratuitement.

