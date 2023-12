Concèrt de Barrut Art’Cade Sainte-Croix-Volvestre, 12 janvier 2024 20:00, Sainte-Croix-Volvestre.

Concèrt de Barrut Vendredi 12 janvier 2024, 21h00 Art’Cade Gratuit pour les adhérent·e·s / 10€ > 12€

Concert gratuit pour les adhérent·e·s à l’association Art’Cade !

BARRUT

[CHANT] [POLYPHONIQUE]

Barrut, c’est un fil tendu au-dessus de l’abîme. L’harmonie nous empêche de tomber. Les voix se jumellent. Composé de 3 chanteuses, 4 chanteurs et un percussionniste, venus des rives du nord de la Méditerranée, Barrut sillonne les routes, et les chœurs battent. On reste, suspendu à leurs lèvres, se balançant sans peur en équilibre, à l’écoute des chants puissants qu’ils murmureront à nos âmes. Ne cherchez pas à comprendre, et enivrez-vous de cette polyphonie. Les 7 voix qui s’élèvent dans une harmonie subtile, une puissance émotionnelle forte, puisent leurs ressources dans l’origine des chants polyphoniques qu’elles fusionnent aux rythmes puissants de percussions affûtées et taillées dans la roche. Avec ses compositions originales imprégnées de la vigueur du chant populaire, Barrut tire sa fièvre et l’expression de sa révolte dans une musique sans cesse tendue au-dessus de la folie du monde. Impliquées dans le mouvement des polyphonies traditionnelles et des musiques actuelles, l’énergie et la douceur de la musique de Barrut cheminent dans cet interstice grisant, festif et subversif, de tous temps malmené et de tous temps investi : la poésie. Après 10 années d’existence et plus de 400 concerts, Barrut continue son travail d’exploration, d’introspection et d’expression, affinant et affirmant toujours plus la singularité de son verbe et de sa musicalité, et donnant vie à une polyphonie unique, à la fois actuelle et sans âge.

CHŒUR DE SMAC

[CHORALE] [D’ART’CADE]

Chœur de SMAC, la chorale d’Art’Cade, est née en octobre 2022 aux Ateliers de la Liberté de Saint-Girons. On y chante un répertoire inédit inspiré de la programmation d’Art’Cade et harmonisé exclusivement pour le chœur : Lo’Jo, Sages Comme Des Sauvages, Naâman Reggae, Saodaj’, Barrut… Des Musiques Actuelles aux styles variés, donc : scène française, jazz, fusion, blues, trad.

infos billetterie

Tarifs :

Adhérent·e (pour nos adhérent·e·s et celles et ceux des structures MAAAX) : gratuit !

Pop (tarif préférentiel pour que la musique reste accessible à toutes et tous) : 10€

Indé (pour celles et ceux qui peuvent/veulent soutenir l’association Art’Cade) : 12€

• Billetterie en ligne : Festik.

• Points de vente :

Bureau d’Art’Cade à St-Girons, du lundi au vendredi 9h30-12h30 | 13h30-17h30

Salle Art’Cade à Ste-Croix-Volvestre, le mercredi de 9h30 à 12h30

Nous vous conseillons fortement d’opter pour les préventes !

Rappel : des billets ne pourront être en vente sur place le soir du concert que sous réserve de places encore disponibles. En cas de billetterie complète en prévente, aucun billet ne sera vendu le soir même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T21:00:00+01:00 – 2024-01-12T23:59:00+01:00

concèrt musica

