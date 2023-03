Artaud Passion EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Artaud Passion EPEE DE BOIS – SALLE EN BOIS. Un spectacle à la date du 2023-05-21 à 16:30. Tarif : 24.2 à 24.2 euros. THEATRE DE L'EPEE DE BOIS présente ce spectacle Histoire d'une passion flamboyante pour un génie de la poésie –- En 1946, après neuf années d'internement psychiatrique, Antonin Artaud revient à Paris. Il retrouve son ami galeriste Pierre Loeb qui prépare une exposition de ses dessins et fait la connaissance de sa fille Florence Loeb. Une relation chargée d'ambiguïté nait de leur rencontre. Au crépuscule de sa vie, Florence évoque ses souvenirs avec émotion, le temps d'une éclipse de lune.

Lieu EPEE DE BOIS - SALLE EN BOIS Adresse Route du champs de manoeuvre Ville PARIS

