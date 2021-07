Artannes-sur-Indre Parc des Glycines Artannes-sur-Indre, Indre-et-Loire ⛱ CINEMA PLEIN AIR – Samedi 31 juillet à ARTANNES-SUR-INDRE ? Parc des Glycines Artannes-sur-Indre Catégories d’évènement: Artannes-sur-Indre

Indre-et-Loire

⛱ CINEMA PLEIN AIR – Samedi 31 juillet à ARTANNES-SUR-INDRE ? Parc des Glycines, 31 juillet 2021 20:00, Artannes-sur-Indre. Samedi 31 juillet, 20h00 gratuit, pass sanitaire FILM: L’extraordinaire voyage du Fakir de Ken Scott Dès 20h : Chanson française avec Marcelle et Marcel Projection à la tombée de la nuit vers 22h Parc des Glycynes, 37260 ARTANNES-SUR-INDRE FILM: L’extraordinaire voyage du Fakir de Ken Scott

Dès 20h : Chanson française avec Marcelle et Marcel

Projection à la tombée de la nuit vers 22h

Parc des Glycynes, 37260 ARTANNES-SUR-INDRE Synopsis : Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir. Durée : 1h34 min

Déconseillé aux moins de 10 ans Infos pratiques :

Conformément aux décisions gouvernementales concernant les mesures sanitaires dans les lieux culturels rassemblant plus de 50 personnes, la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder à ce cinéma plein air. – Gel hydroalcoolique à disposition

– Respecter le fléchage

– Gratuit

– Pour plus de confort vous pouvez apporter doudous, chaises pliantes, transats et couvertures ou plaids

– Pop-corn et barbe-à-papa proposés par l’accueil ados Organisé par la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre Parc des Glycines Artannes-sur-Indre 37260 Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire samedi 31 juillet – 20h00 à 23h59

Détails Heure : 20:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Artannes-sur-Indre, Indre-et-Loire Autres Lieu Parc des Glycines Adresse Artannes-sur-Indre Ville Artannes-sur-Indre lieuville Parc des Glycines Artannes-sur-Indre