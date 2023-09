La Bacchus d’Halloween : La Randos VTT d’Halloween Artannes-sur-Indre, 29 octobre 2023, Artannes-sur-Indre.

Artannes-sur-Indre,Indre-et-Loire

Cinq randonnées gourmandes au coeur de la Vallée de l’Indre. Nouveaux parcours ! Trois randonnées VTT de 46 km, 31 km et 20 km. Deux randonnées pédestres de 14 km et 9 km. Plusierus ravitaillements et dégustations de vins. Soupe à l’oignon à l’arrivée..

Dimanche 2023-10-29 08:00:00 fin : 2023-10-29 . 5 EUR.

Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Five gourmet walks in the heart of the Indre Valley. New routes! Three mountain bike trails of 46 km, 31 km and 20 km. Two hiking trails of 14 km and 9 km. Plenty of refreshments and wine tastings. Onion soup on arrival.

Cinco paseos gastronómicos en el corazón del valle del Indre. ¡Nuevas rutas! Tres recorridos en bicicleta de montaña de 46 km, 31 km y 20 km. Dos paseos de 14 km y 9 km. Muchos refrescos y degustación de vinos. Sopa de cebolla a la llegada.

Fünf Feinschmeckerwanderungen im Herzen des Indre-Tals. Es gibt neue Strecken! Drei Mountainbike-Touren von 46 km, 31 km und 20 km. Zwei Wandertouren von 14 km und 9 km. Mehrere Verpflegungsstationen und Weinverkostungen. Zwiebelsuppe bei der Ankunft.

