Théatre « Pas plus haut que le bord ! » Artannes-sur-Indre Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Artannes-sur-Indre Catégories d’Évènement: Artannes-sur-Indre

Indre-et-Loire

Théatre « Pas plus haut que le bord ! », 24 mars 2023, Artannes-sur-Indre Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Artannes-sur-Indre. Théatre « Pas plus haut que le bord ! » 5 EUR 4 Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

2023-03-24 20:30:00 – 2023-03-24 Artannes-sur-Indre

Indre-et-Loire Artannes-sur-Indre . 5 EUR 5 Pièce de théatre « Pas plus haut que le bord »

Réservation obligatoire Pièce de théatre « Pas plus haut que le bord »

Réservation obligatoire reservation.ata@gmail.com +33 6 62 76 18 53 ATA

Artannes-sur-Indre

dernière mise à jour : 2023-03-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Artannes-sur-Indre, Indre-et-Loire Autres Lieu Artannes-sur-Indre Adresse 4 Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Ville Artannes-sur-Indre Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Artannes-sur-Indre Departement Indre-et-Loire Tarif 5 EUR Lieu Ville Artannes-sur-Indre

Artannes-sur-Indre Artannes-sur-Indre Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/artannes-sur-indre azay-chinon val de loire tourisme artannes-sur-indre/

Théatre « Pas plus haut que le bord ! » 2023-03-24 was last modified: by Théatre « Pas plus haut que le bord ! » Artannes-sur-Indre 24 mars 2023 4 Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire Artannes-sur-Indre Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Indre-et-Loire

Artannes-sur-Indre Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire