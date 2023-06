Aimer Manger Artagon Pantin Pantin, 23 septembre 2023, Pantin.

Aimer Manger Samedi 23 septembre, 14h00 Artagon Pantin Entrée libre sur inscription dans la limite des places disponibles.

Le principe d’Aimer Manger est simple : les habitant·es d’un territoire invitent l’artiste photographe Laura Lafon à cuisiner dans leur foyer, le temps d’un après-midi, et à converser librement avec elle. Aimer Manger se fonde sur les récits de vie et les images captées au travers de moments de cuisine : s’y révèle l’amour des bonnes choses à manger mais également l’histoire des recettes, des anecdotes de vie, des moments de partages spontanés. Car cuisiner, parler, discuter, se livrer, est ce qui rassemble au quotidien.

Ce projet, intime et poétique, parle de notre rapport à la terre, à l’environnement et aux différentes pratiques culinaires. Une restitution du travail aura lieu fin septembre à Artagon Pantin sous la forme d’une exposition de photographies prises chez les participant·es. Ouvert à tous·tes et gratuit, cet événement sera l’occasion de faire la rencontre de l’artiste, des participant·es et de revenir sur cette expérience artistique singulière.

Artagon Pantin 34 rue Cartier Bresson Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France

© Laura Lafon