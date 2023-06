Premiers Films Artagon Pantin Pantin Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis Premiers Films Artagon Pantin Pantin, 26 août 2023, Pantin. Premiers Films Samedi 26 août, 15h00 Artagon Pantin Entrée libre sur inscription dans la limite des places disponibles Cette année, l’association Premiers Films propose de réaliser la 6ème édition de son événement, en plein air, dans la cour d’Artagon Pantin. Celui-ci est conçu comme un moment convivial à la toute fin de l’été qui offre l’occasion de découvrir le travail de jeunes réalisateur·ices dont l’œuvre n’a pas encore été présentée publiquement. Le festival sera constitué de plusieurs cycles de projection, en intérieur en journée, et dans la cour extérieure à la tombée de la nuit. Des temps d’entracte permettront aux participant·es de se restaurer à la Cantine du Pas Si Loin, ou encore de participer à un micro-trottoir afin de livrer leurs impressions sur la découverte des films. Des artistes seront invités à performer entre les différents cycles de projection, en interaction avec l’environnement et les publics. Enfin, le festival se clôturera par un ciné-concert dansant. Plusieurs actions de communication et de médiation seront menées durant l’été pour inviter les publics du quartier à prendre part à l’événement. Un jury, composé d’habitant·es du quartier des Quatre-Chemins, participera en amont à la sélection des films diffusés durant le festival. Artagon Pantin 34 rue Cartier Bresson Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00 Mozziconacci Robert Teyssier Détails Catégories d’Évènement: Pantin, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Artagon Pantin Adresse 34 rue Cartier Bresson Ville Pantin Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Artagon Pantin Pantin

Artagon Pantin Pantin Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pantin/

Premiers Films Artagon Pantin Pantin 2023-08-26 was last modified: by Premiers Films Artagon Pantin Pantin Artagon Pantin Pantin 26 août 2023