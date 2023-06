La Zone des Possibles Artagon Pantin Pantin, 3 juillet 2023, Pantin.

La Zone des Possibles 3 – 12 juillet Artagon Pantin

L’écriture est un espace de possibles ; une zone à inventer, où s’inventer. Dans cet atelier, l’autrice Eva Anna Maréchal propose de reconstituer par les mots les trajectoires de vies des participant·es, puis de mêler la fiction aux éléments biographiques pour produire des récits : qu’est ce qui aurait pu être différent, qu’avons-nous perdu, qu’avons-nous gagné, qu’est ce qui nous attends encore ?

L’idée est de partir de l’expérience concrète et réelle du quotidien des personnes (les routines, les transports, les habitudes) puis de les inviter à imaginer des événements qui viendraient altérer le déroulement de leurs journées pour créer des imaginaires nouveaux. Les textes écrits par les participant·es durant ces dix ateliers seront réunis dans une édition conçue et fabriquée avec Eva Anna, et seront également présentés lors d’une soirée de lecture publique prévue à Artagon Pantin à la fin du mois de septembre.

Artagon Pantin 34 rue Cartier Bresson Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T12:00:00+02:00

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00

