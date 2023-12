Réveillon de la Saint-Sylvestre ARTAGNAN Artagnan, 31 décembre 2023, Artagnan.

Artagnan Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Réveillon de la Saint-Sylvestre !

En compagnie de l’orchestre Eric Gilbert.

Au menu :

-Saumon fumé et ses 2 brochettes de crevettes

-Chapon rôti et gratin dauphinois maison

-Fromage et confiture de cerise

-Tiramisu

Avec kir royal, une bouteille de vin pour 4.

Menu enfant :

-Hamburger et frites

-Dessert et boisson

Venez nombreux !!.

EUR.

ARTAGNAN Salle des fêtes

Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



