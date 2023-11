Concours de Belote ARTAGNAN Artagnan, 25 novembre 2023, Artagnan.

Artagnan,Hautes-Pyrénées

Organisé par L’Amicale D’Artagnan

A gagner :

– Bon d’achat

– Lot gastronomique

– Lots divers

12€ en 3 parties

Crèpes – Buvette – Gauffres.

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

ARTAGNAN Salle des fêtes

Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Organized by L’Amicale D’Artagnan

To be won:

– Gift certificate

– Gastronomic prizes

– Various prizes

12? in 3 parts

Crepes – Refreshment bar – Waffles

Organizado por L’Amicale D’Artagnan

Para ganar :

– Cheque regalo

– Premios gastronómicos

– Premios varios

12? en 3 partes

Crepes – Barra de refrescos – Gofres

Organisiert von L’Amicale D’Artagnan

Zu gewinnen gibt es :

– Einkaufsgutschein

– Gastronomisches Los

– Verschiedene Lose

12? in 3 Teilen

Crêpes – Getränk – Waffeln

Mise à jour le 2023-11-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65