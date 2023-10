Vide-greniers à Artagnan ARTAGNAN Artagnan, 8 octobre 2023, Artagnan.

Artagnan,Hautes-Pyrénées

Vide-greniers organisé par l’Amicale d’Artagnan.

Une buvette et des grillades seront proposés par l’amicale.

Snack et buvette sur place.

En cas de mauvais temps le vide-greniers se tiendra dans la salle polyvalente..

2023-10-08 08:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

ARTAGNAN Village

Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Garage sale organized by the Amicale d’Artagnan.

A refreshment bar and barbecues will be available.

Snack bar and refreshments on site.

In case of bad weather, the garage sale will be held in the Salle polyvalente.

Venta de garaje organizada por la Amicale d’Artagnan.

Habrá un bar de refrescos y barbacoas.

Cafetería y refrescos in situ.

En caso de mal tiempo, la venta de garaje se celebrará en la sala polivalente.

Von der Amicale d’Artagnan organisierter Flohmarkt.

Ein Imbiss und Grillgerichte werden vom Freundeskreis angeboten.

Snacks und Getränke vor Ort.

Bei schlechtem Wetter findet der Flohmarkt in der Mehrzweckhalle statt.

