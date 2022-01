Artaetas x Le Grand Bassin – Exposition Le Grand Bassin, 4 février 2022, Roubaix.

Artaetas x Le Grand Bassin – Exposition

du vendredi 4 février au dimanche 6 février à Le Grand Bassin

Une exposition inédite pour bien démarrer l’année ! En 2021, vous avez adoré l’Anonyme à la perle de Maxime Giaquinto et Nikonografik. Le duo d’artistes et amis a de nouveau repoussé les limites de la créativité avec un nouveau projet artistique original et inspiré. Pour cette occasion exceptionnelle, Artaetas s’associe avec Le Grand Bassin pour vous présenter cet événement artistique et accueillir son exposition en exclusivité dans ce lieu emblématique de la région. Parce que rien n’est trop beau, Artaetas a choisi d’inviter l’artiste Nicola Meda pour cet événement. Nicola nous fera l’honneur de nous accompagner tout au long de cette exposition et de vous présenter son superbe travail artistique.

Entrée libre

Le Grand Bassin 27, Rue de l’Espérance 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

