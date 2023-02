art3f – Salon international d’art contemporain Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 10 mars 2023, Nantes.

2023-03-10 Salon du 10 au 12 mars 2023

Horaire : 16:00 23:00

Gratuit : non 7 € (hors frais de réservation) en prévente : eventbrite.fr 10 € sur place Gratuit pour les mineurs accompagnés Salon du 10 au 12 mars 2023

art3f bouge les lignes des traditionnels salons marchands d’art contemporain, en redonnant à ces événements culturels un côté humain et chaleureux. Sans code, sans préjugé et décomplexé, art3f est un savant mélange entre l’art coup de cœur, l’art abordable et la plus belle représentation artistique du moment. Autant de raisons de partir à la découverte de l’art en famille. Avec une forte dominante d’artistes sélectionnés par notre comité de sélection (des galeries seront elles aussi présentes), les férus d’art et les collectionneurs pourront rencontrer les artistes en direct et partager avec eux leurs univers singuliers. Une occasion unique de dénicher de nouveaux talents et de partir à la découverte des stars de demain ! Parmi ces nombreux talents (peintres, sculpteurs, photographes…), des découvertes art3f, la jeune garde contemporaine internationale, mais aussi des artistes installés et des œuvres prestigieuses. – Plus de 200 artistes nationaux et internationaux : peinture, sculpture, photographie…- Plus de 3000 oeuvres à la vente,- Échange direct avec les artistes et les galeries,- Ouvert à tous.

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.art3f.fr/nantes-fr/