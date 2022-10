art3f salon de l’art contemporain Mulhouse, 4 novembre 2022, Mulhouse.

art3f salon de l’art contemporain

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

2022-11-04 – 2022-11-18

Mulhouse

Haut-Rhin

EUR Ce salon est l’écho naturel d’une demande artistique traditionnellement importante. art3f réinvente le salon d’art contemporain en donnant les moyens à la création artistique de présenter leurs réalisations au grand public.

Il accueille plus de 200 artistes indépendants et des galeries de renommée nationale et internationale.

Plus d’une centaine d’exposants professionnels, artistes et galeristes d’envergure internationale seront sélectionnés par le comité artistique art3f, en charge de garantir la qualité des œuvres et le prestige de l’évènement.

+33 3 89 59 02 40

Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-10-17 par