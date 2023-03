Art vocal : Le médecin malgré lui Espace la Cray, 7 avril 2023, Montbéliard .

Art vocal : Le médecin malgré lui

2023-04-07 – 2023-04-07

Comme souvent chez Molière, on rit et on se moque. Un moment à partager en famille et entre amis …

Le Conservatoire dépoussière des pages oubliées du compositeur français Charles Gounod pour les servir aux élèves chanteurs, comédiens et instrumentistes et vous les présenter.

Les humeurs matrimoniales du couple Sganarelle et Martine servent de terreau à une comédie burlesque dans laquelle les médecins et la médecine sont épinglés sans merci. Par ricochet, la pièce dénonce la bêtise et la crédulité sans bornes des gens aveuglés par les distinctions et l’érudition, réelle ou feinte.

Organisateur : Conservatoire du Pays de Montbéliard

Espace la Cray 7 rue au Fol Montbéliard

