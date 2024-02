Art vivant Odyssées Impressionnistes Le Havre, vendredi 24 mai 2024.

Art vivant Odyssées Impressionnistes Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

Les Odyssées Impressionnistes ouvrent l’horizon aux voyages et à la danse. Elles invitent les publics à traverser, participer et vivre des expositions chorégraphiques en intérieur et des extensions performatives en extérieur, au Havre et à Rouen. Huit artistes français et internationaux partagent leurs impressions, inspirés par vingt ans d’expériences chorégraphiques, culturelles et humaines vécues en France et à l’international, et en particulier en Asie. Dans leurs bagages, ils mettent la recherche de l’essentiel, de la transparence, du mouvement et de l’intimité pour nous offrir l’essence du voyage.

Tous ont à cœur de placer les publics au centre de l’expérience artistique. Ces odyssées sont créées par shifts art in movement en collaboration avec la Maison de l’architecture de Normandie le Forum et le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie.

Les rendez-vous au Havre

– Sur la Plage du Havre les 24 et 26 mai

– Au Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie le 25 mai

– Au Studio Shifts / Les Ateliers du Mouvement du 26 mai au 26 octobre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@s-h-i-f-t-s.org

