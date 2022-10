ART & VIN Montpellier, 14 octobre 2022, Montpellier.

11 11 EUR C’est la rentrée pour les visites oenologiques au musée Fabre à Montpellier !

Les visites reprennent dès le vendredi 14 octobre 2022.

Une fois par mois, venez vivre des oeno-expériences autour d’une visite à double voix avec un guide et un vigneron de l’appellation Languedoc Grés de Montpellier.

L’occasion de décrypter la symbolique du vin dans l’art et de déguster des vins du cru pour parfaire vos connaissances sur le terroir de Montpellier et son agglomération.

Les visites s’articulent autour des thèmes classiques (« célébrer le vin ») mais aussi de nouveaux thèmes riches en couleurs :

• « Célébrer le vin »: décrypter la symbolique du vin dans l’Art. Vendredi 14 octobre 2022, 16h00 et samedi 10 décembre 2022, 16h00.

• « Le Musée voit Rouge », vous invite à découvrir la puissance de la couleur rouge, la première de toutes les couleurs. Jeudi 17 novembre 2022, 16h00 et mercredi 08 mars 2022.

• « Le Noir dans l’Art » , qualifiée de non couleur, vous décrypterez la symbolique et l’évolution du Noir dans l’Art au fil des oeuvres. Dimanche 11 décembre 2022 à 11h00.

• « Jaune, reflets de lumières, origine et symbolique ». Mercredi 01 février 2022, 16h00 et vendredi 14 avril 19h.

+33 4 67 13 60 00 https://musee-fabre.tickeasy.com/fr-FR/produits

