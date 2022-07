Art végétal & performance vivante Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Art végétal & performance vivante, 25 août 2022 15:00, Rennes. Le Collectif d’Animation Centre Ville et le Jeu de Paume vous invitent à un après-midi consacré à l’ART VEGETAL : de 15h à 18h, venez vous essayer au tag végétal et à l’anthotype. à 18h, découvrez la performance vivante CTC Vert, de Mattéo Duval. Celle-ci s’inspire de l’œuvre de Giono « l’homme qui plantait des arbres ». Entrée libre et gratuit – tout public

Détails Heure : 15:00 - 19:00 Catégorie d’évènement: Rennes Site : https://my.weezevent.com/programmation-ete Autres Lieu Equipement de quartier Le Jeu de Paume Adresse 12, rue Saint Louis Ville Rennes Age minimum 0 Age maximum 99 Organisateur le Jeu de Paume Tarif 0 locations 0 lieuville Rennes Departement 35

Equipement de quartier Le Jeu de Paume Rennes 35 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Art végétal & performance vivante 2022-08-25 was last modified: by Art végétal & performance vivante Equipement de quartier Le Jeu de Paume 25 août 2022 15:00

Rennes 35