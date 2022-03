Art urbain en Tunisie, Liberté d’expression ou expression Libre ? Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cosmopolis, le jeudi 7 avril à 18:30

Conférence programmée dans le cadre de l’exposition [Art urbain en Tunisie](https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/art-urbain-tunisie/), présentée à Cosmopolis du 26 mars au 24 avril 2022.

Entrée libre

Conférence par Chaima Ben Haj Ali, historienne de l’art Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

2022-04-07T18:30:00 2022-04-07T20:00:00

