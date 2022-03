Art urbain en Tunisie, Liberté d’expression ou expression Libre ? Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Art urbain en Tunisie, Liberté d’expression ou expression Libre ? Cosmopolis, 7 avril 2022, Nantes. 2022-04-07 Conférence programmée dans le cadre de l’exposition Art urbain en Tunisie, présentée à Cosmopolis du 26 mars au 24 avril 2022.

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Conférence programmée dans le cadre de l’exposition Art urbain en Tunisie, présentée à Cosmopolis du 26 mars au 24 avril 2022. Conseillère culturelle, Chaima Ben Haj Ali est historienne de l’Art et vice Présidente de la Fédération de l’Art Urbain. Elle travaille sur des projets autour de l’art et des cultures urbaines et organise des expositions sur murs avec l’association Quartier Monde.En présence des artistes urbains Shoof et Jaye, tout deux représentés dans l’exposition. Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000

