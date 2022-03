Art urbain en Tunisie Cosmopolis, 26 mars 2022, Nantes.

Art urbain en Tunisie

du samedi 26 mars au dimanche 24 avril à Cosmopolis

Explosive lors de la révolution de 2011, la scène artistique tunisienne s’ancre dans l’environnement urbain. Malgré le manque de perspectives et de moyens, une partie de la jeunesse prend la parole sur les murs de la ville. D’abord message politique, l’expression de la rue se transforme peu à peu en réalisation artistique. Focus sur un pays dont la ferveur n’a pas dit son dernier mot. Exposition photographique présentant les travaux des artistes **Anouk Durocher** – journaliste/photographe (France), **Jaye** – artiste urbain (Tunisie), **Ouméma Bouassida** – artiste urbaine (Tunisie), **Dismalden** – photographe (Tunisie), **Shoof** – artiste urbain (Tunisie) **Commissaires d’exposition :** Sarah Marouani et Guillaume Frémond, chargés de projet pour l’association Plus de Couleurs ; Anouk Durocher, journaliste-photographe. En collaboration avec Chaima Benhajali, historienne de l’art et conseillère culturelle. **Plusieurs visites guidées (45 min) sont proposées pendant la présentation de l’exposition :** * les mercredis 6, 13 et 20 avril à 15h30 et 16h45 * les vendredis 15 et 22 avril à 15h30 et 16h45 * et le samedi 2 avril à 16h00 et 17h15 Gratuit sur réservation auprès de l’espace Cosmopolis au 02.52.10.82.00 **Exposition proposée par l’association** _**Plus de couleurs**_

Pass sanitaire à présenter à l’accueil

Exposition photographique

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



