Art Up Geneva – édition #2 Autre lieu, 17 septembre 2021, Genève.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Autre lieu

⚡⚡⚡ Art Up GVA est de retour pour une édition #2 ! ⚡⚡⚡ —————————————————————————— Art Up GVA est un projet qui vise à soutenir les artistes émergents de la région, à travers divers événements. La première édition s’est déroulée en septembre 2019 aftermovie by Kevin Vacca : [[https://www.youtube.com/watch?v=aQGq5gTcNHQ](https://www.youtube.com/watch?v=aQGq5gTcNHQ)](https://www.youtube.com/watch?v=aQGq5gTcNHQ) nous voici de retour pour une édition bien colorée et pour laquelle, le thème principal sera le “mouvement”. Ce thème est inspiré par cette année 2020/2021, une année qui connaît d’importants changements et donc, une année riche en M O U V E M E N T ! Alors rendez-vous du 17 au 19 septembre à la Ferme du Lignon, lieu insolite de notre belle Genève, pour un week-end artistique & fun ! ? —————————————————————————— [ PROGRAMME VENDREDI ] – Exposition d’art local – Marché des créateurs.rices – Baxter sérigraphie – 18h30 – 20h: Djette Z-aphyr – 21h30 – 23h: Dj Rose rhétorique – Raclette/Risotto & Bières/Vins de la région [ PROGRAMME SAMEDI ] – 10h – 11h: Yoga ( inscriptions: [[https://www.eventbrite.ch/…/yoga-a-la-ferme-tickets](https://www.eventbrite.ch/…/yoga-a-la-ferme-tickets)](https://www.eventbrite.ch/…/yoga-a-la-ferme-tickets)… ) – Exposition d’art local – Marché des créateurs.rices – Baxter sérigraphie – 18h30: Plateau d’humoristes – 20h: Concert Live avec Muonboy – Raclette/Risotto & Bières/Vins de la région [ PROGRAMME DIMANCHE ] – 10h-11h: Yoga ( inscriptions: [https://www.eventbrite.ch/…/yoga-a-la-ferme-tickets](https://www.eventbrite.ch/…/yoga-a-la-ferme-tickets)… ) – Exposition d’art local – 14h: Concert live Ilajan & fam – Activités à faire en famille – Journée Portes Ouvertes de la Ferme du Lignon – Raclette/Risotto & Bières/Vins de la région —————————————————————————– [ LIEU : ] Ferme du Lignon 51 B route du Bois des Frères Le Lignon, Vernier, 1219 —————————————————————————— [ HORAIRE : ] *Vendredi : 18h – 23h *Samedi : 11h – 21h *Dimanche : 11h – 16h —————————————————————————— [ ACCES & PARKING : ] – Bus 7,9,28,51 – arrêt : Lignon-Cité – Bus 28 – arrêt : Château-Bloch – Parking : Centre Commercial du Lignon —————————————————————————— [ INFOS PRATIQUES : ] – Entrée gratuite * – Paiement : Espèces & Twint Bancomat disponible au centre commercial du Lignon * Toutes les performances live seront rétribuées uniquement selon votre bon cœur et se feront au chapeau —————————————————————————– [ INFOS COVID : ] – Capacité: 500 pers. – Masque obligatoire dans les espaces intérieurs – Collecte des données (détails à suivre) —————————————————————————— Venez soutenir votre scène artistique locale?. On se réjouit de vous retrouver et de célébrer ensemble, cette année mouvementée ! Team Art Up GVA

Gratuit

Au programme, une exposition d’art, un marché des créateurs, concerts, humoristes et des activités à faire en famille prévues pour les Portes Ouvertes de la ferme du Lignon.

