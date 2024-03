Art Truck #007 Autre lieu Genève, mardi 14 mai 2024.

Art Truck #007 Le FMAC s’associe à D27 pour une exposition Art Truck commanditée par des personnes en réinsertion professionnelle au sein de la brocante caritative de la Renfile du Centre Social Protestant à Genève. Mardi 14 mai, 17h00 Autre lieu chf 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T17:00:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-14T17:00:00+02:00 – 2024-05-14T21:00:00+02:00

Un groupe de 11 personnes d’origines et de profils très variés a commencé à se rencontrer en octobre 2023 pour échanger autour de leurs pratiques culturelles, se familiariser avec l’art contemporain et discuter de leurs souhaits thématiques et sensibles pour l’exposition.

Une fois élaborée, leur commande sera remise au FMAC (Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève) début mars, et servira de base pour sélectionner les œuvres qui seront présentées au public en mai 2024 dans les espaces de la brocante caritative de la Renfile au nouveau quartier de l’espace Tourbillon à Plan-les-Ouates et dans le camion-musée de Destination vingt-sept.

Le Centre social protestant propose chaque année une aide professionnelle à quelque 11’000 personnes vivant en situation de précarité, d’isolement ou de marginalité à Genève. Des projets d’insertion sont développés pour une partie de ces personnes, notamment en proposant des opportunités de qualification sociale et professionnelle dans les brocante de La Renfile.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« link »: « https://destination27.ch/art-truck/art-truck-007-csp-la-renfile-espace-tourbillon/ »}]

Groupe de la Renfile de l’espace Troubillon