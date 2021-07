Marseille ENIPSE Bouches-du-Rhône, Marseille Art-thérapie ENIPSE Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

ENIPSE, le samedi 10 juillet à 19:00

L’Art-thérapie est une méthode de soin psychique non verbale basée sur le développement de la créativité. Elle s’appuie sur les media artistiques comme outils l’expression (peinture, dessin, sculpture, collage, arts éphémères…) Elle permet d’apaiser l’inconfort mental lié une situation d’ordre sociale, relationnelle et/ou matérielle, de prévenir la formation troubles comportementaux liés par exemple à l’exclusion, de traverser un choc émotionnel ou un traumatisme, et/ou de réaliser un travail psychique plus global. Les séances sont pensées comme un temps d’expression intime et protégé à l’abris de toutes formes d’interprétation, de jugement, ou d’appréciation sur ce qui est produit. Tout le monde peut avoir accès à un suivi art-thérapeutique sans discrimination liée à l’âge, à l’identité de genre, à l’origine ou aux types de difficultés psychiques. L’Art-thérapie n’étant pas une pratique artistique ou un cours d’Art-plastique aucun pré-requis n’est demandé et l’ensemble du matériel nécessaire au déroulé de la séance est fourni. Ateliers à prix libre, ouverts à toute personne transgenre, sur réservation (effectif limités à 6 personnes), contactez le 06 84 95 58 82 Ateliers à prix libre, ouverts à toute personne transgenre ENIPSE 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T20:30:00

2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T20:30:00

