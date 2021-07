Cadenet Cadenet Cadenet, Vaucluse Art-thérapie en Mouvement Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

Vaucluse

Art-thérapie en Mouvement Cadenet, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Cadenet. Art-thérapie en Mouvement 2021-07-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-01 14:00:00 14:00:00 Fontaine de l’Aube 11 Chemin de Lauris

Cadenet Vaucluse Cadenet 6 nuits et 7 jours pour vous futurs art-thérapeutes, thérapeutes diplômés ou toutes personnes ayant l’envie de découvrir l’art-thérapie en mouvement. +33 6 09 41 92 13 https://www.terredelune.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Cadenet, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Cadenet Adresse Fontaine de l'Aube 11 Chemin de Lauris Ville Cadenet lieuville 43.73533#5.36718