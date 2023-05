Art thérapie Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 17h30 à 19h30

.Tout public. payant

Moi & Mes Enfants vous propose de venir découvrir les bienfaits de l’art thérapie avec Corinne Decorse dans un atelier collectif !

Venez profiter d’un accompagnement avec Corinne DECORSE au travers des arts plastiques, de la danse, de la musicothérapie afin de découvrir une véritable “reconnexion à ses talents” tant dans sa vie professionnelle que personnelle !

Au programme ?

L’approche que propose Corinne permet à chacun de reprendre confiance en soi, de se ré-ancrer, de se re-socialiser tout en restant une personne unique avec sa singularité.

Le déroulé de la séance ?

Brise glace

Exercices de respiration

Explorations créatives

Verbalisation

Relaxation

Les objectifs de la séance ?

– Se ré-ancrer, se re-socialiser

– Gérer ses émotions que cela soit lors de burn-out, de période de stress, de dépression, de deuil, de perte de confiance et d’estime de soi.

– Permettre la reconquête de soi et la réappropriation de son corps après une grossesse, un traumatisme ou une longue maladie.

L’objectif principal réside dans le fait de s’accomplir et accomplir, ne pas oublier d’être soi avant tout, se donner le droit de vivre ses rêves, de s’épanouir et de choisir qui on est, et qui on souhaite devenir !

Informations complémentaires

Matériel fourni

Pas besoin de savoir dessiner pour participer :)

Prévoir une tenue confortable

Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com

Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contre-temps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité.

Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu 84 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/page/2286470-programmation https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/page/2286470-programmation

