Art Textile – Atelier Doudou Marin au Plat Gousset Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Art Textile – Atelier Doudou Marin au Plat Gousset Granville, 23 avril 2022, Granville. Art Textile – Atelier Doudou Marin au Plat Gousset Granville

2022-04-23 14:00:00 – 2022-04-23 17:00:00

Granville Manche Explor’Artiste, Isaa vous invite à créer à partir de tissus récupérés aux quatre coins du monde. Créer un doudou à partir de tissus récupérés aux quatre coins du monde. Inventer un animal marin et broder son histoire selon votre inspiration. Explor’Artiste, Isaa vous invite à créer à partir de tissus récupérés aux quatre coins du monde. Créer un doudou à partir de tissus récupérés aux quatre coins du monde. Inventer un animal marin et broder son histoire selon votre inspiration. Explor’Artiste, Isaa vous invite à créer à partir de tissus récupérés aux quatre coins du monde. Créer un doudou à partir de tissus récupérés aux quatre coins du monde. Inventer un animal marin et broder son histoire selon votre inspiration. Granville

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Ville Granville lieuville Granville Departement Manche

Granville Granville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granville/

Art Textile – Atelier Doudou Marin au Plat Gousset Granville 2022-04-23 was last modified: by Art Textile – Atelier Doudou Marin au Plat Gousset Granville Granville 23 avril 2022 Granville manche

Granville Manche