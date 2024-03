ART TALK – Mode Expérimentale Le Bicolore, Maison du Danemark Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 19h00 à 22h30

.Public adultes. gratuit

Conversation avec les artistes Fredrik Tjærandsen (Norvège), Jenny Hytönen (Finlande) et Louise Lyngh Bjerregaard (Danemark)

Talk organisé dans le cadre de l’exposition Liminal Objects: une mode critique contemporaine.

Une nouvelle génération de créateurs de mode expérimente les matériaux et les formes et teste les limites du métier de la mode.

En utilisant des matériaux non conventionnels et recyclés, ils explorent le design de mode à l’interface de l’art.

– Comment les créateurs de mode émergents traduisent-ils l’originalité et les visions progressistes en design ?

– Qu’est-ce qui motive leur travail ?

– Et comment voient-ils une place pour l’expérimental dans l’industrie de la mode ?

Ane Lynge-Jorlén commissaire de l’exposition Liminal Objects sera modératrice de la soirée.

Le Bicolore, Maison du Danemark 142 Avenue des Champs-Elysées 75008

Louise Lyngh Bjerregaard ©Riccardo Raspa Liminal Objects Exposition