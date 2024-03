Art & Sports Sculptures et peintures Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille, samedi 6 juillet 2024.

Les Jeux Olympiques sont une magnifique opportunité de mettre en évidence ce qui lie l’Art et le Sport. De tout temps, le sport a été une source d’inspiration pour les artistes. Pierre Merlier n’échappe pas à cette règle bien que n’ayant jamais pratiqué aucun sport, mais portait un intérêt tout particulier à la représentation du corps et du mouvement. Des œuvres sculptées et peintes de ce créateur hors normes feront l’objet d’une installation ludique, humoristique et singulière. 5 5 EUR.

Début : 2024-07-06 11:00:00

fin : 2024-09-30 18:30:00

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce

Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Art & Sports Sculptures et peintures Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2024-03-01 par COORDINATION YONNE