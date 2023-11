Art : Sophie Calle à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’artiste Sophie Calle à l’occasion de la parution de son livre « Noire dans la blanche » aux Éditions Gallimard.

Au programme : débat, signature et verre amical !

Venez découvrir Noire dans la blanche publié aux Éditions Gallimard.

« J’ai dressé la liste de tous les projets que j’avais réalisés depuis mes débuts et j’en ai comptabilisé soixante et un. J’ai joué à les associer à des titres de la Série noire. Et j’ai eu l’impression que ces titres m’attendaient. Quand les Éditions Gallimard m’ont proposé de publier dans la Blanche, j’ai convié la Noire. »

Sophie Calle est artiste plasticienne, photographe, femme de lettres et réalisatrice française.

Son travail d’artiste consiste à faire de sa vie, et notamment des moments les plus intimes, une œuvre.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

