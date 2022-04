ART SHOPPING, UNE ALTERNATIVE AUX RENDEZ-VOUS TRADITIONNELS Carrousel du Louvre, 7 avril 2022, Paris.

Du vendredi 08 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

. payant Tarif Plein : 10 € Tarif Réduit : 7 € Gratuit pour les – de 12 ans

Accessible, éclectique, vivant, audacieux, ART SHOPPING s’impose comme une étape internationale incontournable pour les artistes et galeries d’art contemporain, toujours plus nombreux à lui renouveler leur confiance au fil des éditions.

L’événement se différencie en tout point des foires traditionnelles. La spéculation n’est pas le maitre mot de ce rendez-vous, les œuvres d’art sont accessibles à tous (panier moyen aux alentours de 2 700€). L’accent est mis sur le coup de cœur et l’achat plaisir et non pas sur la volonté d’investissement.

ART SHOPPING revendique un modèle de foire conviviale, à taille humaine : une bulle artistique de 3 jours où toutes les disciplines sont représentées : peinture, photographie, art numérique, sculpture, street art… Chacun peut acquérir des œuvres « simplement » et peut également échanger avec les artistes et les galeristes venus du monde entier.

Loin des foires aseptisées et inaccessibles, ART SHOPPING donne l’opportunité aux visiteurs de pouvoir se faire plaisir et de se laisser séduire par une œuvre. L’achat découle donc d’une expérience sensible : c’est ce qui fait toute la qualité du salon.

A PROPOS D’ART SHOPPING

Permettre des rencontres avec les artistes de manière conviviale, proposer des prix abordables pour des achats coups de cœur, rendre accessible la culture et l’art à un large public tel est l’engagement d’ART SHOPPING.

La pérennité du salon repose notamment sur sa proposition d’offrir un accès décomplexé et facile à l’art contemporain avec des œuvres d’art authentiques et originales à des prix abordables.

Fort de son succès depuis sa création à Paris (2007), au Carrousel du Louvre, le salon se délocalise vers des lieux de villégiature. Depuis 2018 à Deauville, puis à la Baule et Biarritz dès 2019.

Carrousel du Louvre 99 rue de Rivoli 75001 Paris

