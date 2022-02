Art Shopping Biarritz Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Art Shopping Biarritz Biarritz, 4 juin 2022, Biarritz. Art Shopping Biarritz Place Bellevue Le Bellevue Biarritz

2022-06-04 – 2022-06-06 Place Bellevue Le Bellevue

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Salon international d’art contemporain .

Des rencontres avec les artistes de manière conviviale, rendre accessible la culture et l’art à un large public. ART Shopping est avant tout l’occasion de vivre l’art, d’échanger mais surtout de réveiller sa créativité ! un accès facile à l’art contemporain avec des œuvres d’art authentiques et originales à des prix abordables

Horaires ouverture à confirmer. Salon international d’art contemporain .

Des rencontres avec les artistes de manière conviviale, rendre accessible la culture et l’art à un large public. ART Shopping est avant tout l’occasion de vivre l’art, d’échanger mais surtout de réveiller sa créativité ! un accès facile à l’art contemporain avec des œuvres d’art authentiques et originales à des prix abordables

Horaires ouverture à confirmer. Salon international d’art contemporain .

Des rencontres avec les artistes de manière conviviale, rendre accessible la culture et l’art à un large public. ART Shopping est avant tout l’occasion de vivre l’art, d’échanger mais surtout de réveiller sa créativité ! un accès facile à l’art contemporain avec des œuvres d’art authentiques et originales à des prix abordables

Horaires ouverture à confirmer. organisateur

Place Bellevue Le Bellevue Biarritz

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Place Bellevue Le Bellevue Ville Biarritz lieuville Place Bellevue Le Bellevue Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

Art Shopping Biarritz Biarritz 2022-06-04 was last modified: by Art Shopping Biarritz Biarritz Biarritz 4 juin 2022 Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques