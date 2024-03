Art Santé Sacré Le temps du recueillement Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement, vendredi 12 avril 2024.

La vocation de l’hôpital est d’accueillir et de soigner, garantir la santé des patients et faire tout son possible pour l’améliorer, parfois face à l’ultime. Quelle est la place de l’art et du sacré dans ce lieu qui se veut hospitalier ?

Quelle est dans ces conditions la place de l’art et du sacré dans ce lieu qui se veut hospitalier ? Le temps est venu de penser les relations complexes et parfois mystérieuses entre Art-Santé et Sacré.



Telle est la raison d’être de cette journée de rencontres internationales, qui associe plusieurs regards et de nombreuses disciplines, autour du »Lieu de recueillement » créé à l’Institut Paoli-Calmettes par Michelangelo Pistoletto et réalisé dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France.



Prendre le temps du recueillement, est-ce encore possible dans l’hôpital tel qu’il est et tel qu’il va ?

Face à l’accélération, au vertige de la technique et aux exigences de performance, le temps dédié au recueillement a t-il encore sa place à l’hôpital ?

Des lieux, qui peuvent être considérés comme sacrés, ne sont-ils pas devenus indispensables pour se retrouver et renouer avec la »marge humaine », avec l’exercice d’un »droit à la dignité » ?



Comment partager le sacré ? Est-il possible de conjuguer différentes formes du croire ? Des lieux, considérés comme multi-confessionnels, sont-ils désormais nécessaires à l’hôpital ?

Peut-on parler de lieux saints partagés ?



L’art peut-il changer la donne ? Comment créer, au sein de l’institution hospitalière, un autre rapport au temps et une place donnée à de possibles dialogues avec l’invisible ?

Quelles voix, quels visages et quels lieux, dans le monde de la santé, pour l’espérer ?



Art-Santé-Sacré, un triangle à explorer et à penser, à l’occasion de cette rencontre, qui se veut une invitation au temps du recueillement, dans un monde en plein fracas.



Programme



Animation Thierry Fabre



9H / OUVERTURE, café d’accueil



9H30 / ÉCOUTER

Une immersion sonore dans les mots et les voix du recueillement, une création sonore de Clément Lemariey et Cécile Février, avec Béatrice Der Gazerian, aumônière de l’IPC.



10H / VOIR

Une découverte du Lieu de recueillement , archives visuelles et création photographique de Franck Pourcel.



10H30 / ACCUEILLIR

Avec François Crémieux, directeur général de l’AP-HM,

Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, Norbert Vey, directeur général de l’IPC.



11H30 / PARTAGER

Avec Dionigi Albera, anthropologue, Fethi Benslama, psychanalyste, Isabelle Saint-Martin, historienne de l’art et du fait religieux.



12H30 / DÉBATS



13H / PRISE DE PAROLE PUBLIQUE

Par Michèle Rubirola, 1 ère adjointe à la Mairie de Marseille, Eric Berton, Président d’Aix-Marseille-Université, Norbert Vey, Directeur général de l’IPC.



DÉJEUNER, Salons du Palais du Pharo.



Animation Anne Bénédicte Hoffner



14H30-15H30 / RÉFLÉCHIR

avec Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, Olivier Mongin, philosophe, ancien directeur de la revue Esprit.



15H30-16H30 / CRÉER

avec Inge Linder-Gaillard, directrice de l’Ecole d’Art de Marseille et Isabelle Saint-Martin, historienne d’art et du fait religieux.



16H30 / ESPÉRER

avec Corinne Pelluchon, philosophe, en dialogue avec Michelangelo Pistoletto.



17H30 / DÉBATS

18H / CLÔTURE DE LA JOURNÉE



18H30 / CONCERT-PERFORMANCE, MUSIQUE ET SACRÉ

autour de Bach-Coltrane , avec Raphaël Imbert et son trio.



Plus d’infos et inscription (gratuite mais obligatoire)

https://my.weezevent.com/art-sante-sacre-le-temps-du-recueillement/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:00:00

fin : 2024-04-12 19:00:00

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

