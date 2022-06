Art roman et rondeau Clussais-la-Pommeraie Clussais-la-Pommeraie Catégories d’évènement: Clussais-la-Pommeraie

Yvelines

Art roman et rondeau Clussais-la-Pommeraie, 21 juillet 2022, Clussais-la-Pommeraie. Art roman et rondeau

Eglise Notre-Dame Clussais-la-Pommeraie Yvelines

2022-07-21 – 2022-07-21 Clussais-la-Pommeraie

Yvelines Clussais-la-Pommeraie EUR Jeudi 21 juillet, 18h à Clussais-la-Pommeraie

Visite au cœur du Moyen âge art et roman et rondeau Les fées ont particulièrement gâté le Mellois en le dotant d’un patrimoine mé-diéval riche !

A travers la découverte de l’architecture, du décor et de l’histoire de deux églises,

venez vous immerger au cœur du Moyen Âge, accompagnés de la poésie des ron-

deaux, spécialement composés par les membres des Écrits de la Belle. Entrée libre Jeudi 21 juillet, 18h à Clussais-la-Pommeraie

Visite au cœur du Moyen âge art et roman et rondeau A travers la découverte de l’architecture, du décor et de l’histoire de deux églises,

venez vous immerger au cœur du Moyen Âge, accompagnés de la poésie des ron-

deaux. Entrée libre Jeudi 21 juillet, 18h à Clussais-la-Pommeraie

Visite au cœur du Moyen âge art et roman et rondeau Les fées ont particulièrement gâté le Mellois en le dotant d’un patrimoine mé-diéval riche !

A travers la découverte de l’architecture, du décor et de l’histoire de deux églises,

venez vous immerger au cœur du Moyen Âge, accompagnés de la poésie des ron-

deaux, spécialement composés par les membres des Écrits de la Belle. Entrée libre DEPARTEMENT DEUX SEVRES

Clussais-la-Pommeraie

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Clussais-la-Pommeraie, Yvelines Other Lieu Clussais-la-Pommeraie Adresse Eglise Notre-Dame Clussais-la-Pommeraie Yvelines Ville Clussais-la-Pommeraie lieuville Clussais-la-Pommeraie Departement Yvelines

Clussais-la-Pommeraie Clussais-la-Pommeraie Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clussais-la-pommeraie/

Art roman et rondeau Clussais-la-Pommeraie 2022-07-21 was last modified: by Art roman et rondeau Clussais-la-Pommeraie Clussais-la-Pommeraie 21 juillet 2022 Eglise Notre-Dame Clussais-la-Pommeraie Yvelines

Clussais-la-Pommeraie Yvelines