Le FRAC Bourgogne, en partenariat avec la Ville de Dijon, installe des oeuvres de sa collection dans l’espace public dijonnais. Après le séjour remarqué d’une oeuvre de Sofia Taboas sur la travée centrale du parc de la Colombière au printemps dernier, une oeuvre de Rachel Feinstein intitulée « Puritan’s Delight » est installée à fleur d’eau dans le grand bassin de la fontaine du jardin Darcy jusqu’à la fin du mois de septembre prochain. Un médiateur vous présentera cette oeuvre et l’univers artistique de Rachel Feinstein.

30 personnes maximum

