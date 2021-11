Art Pau, 31 décembre 2021, Pau.

Art Salle Robert de Lacaze 1 Rue Saint-Louis Pau

2021-12-31 19:00:00

Pau Pyrénées-Atlantiques

16 16 EUR – De Yasmina Réza –

De sa plume, trempée dans le vitriol, Yasmina Réza assassine avec finesse les petites mesquineries ordinaires.

L’originalité de cette pièce, c’est d’ironiser sur un milieu cultivé et bourgeois. C’est fait avec une immense subtilité et une haute qualité d’écriture.

Serge a acheté un tableau blanc et… le reste aussi. Son ami Marc ne comprend pas, et de là tout explose.

