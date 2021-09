Art & Patrimoine Château de Saint-Jean de Beauregard, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Beauregard.

Art & Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Saint-Jean de Beauregard

« Le Château de Saint Jean de Beauregard et les Journées du Patrimoine sont un écrin exceptionnel pour faire dialoguer mes œuvres avec l’histoire, l’architecture et la nature. Mes pièces sont ainsi exposées dans des lieux évocateurs du château, dans cette volonté de questionner la spécificité du lieu et de pénétrer dans un univers poétique ; questionnement prolongé par l’utilisation de matériaux produits localement ou directement prélevés dans le parc : bois, végétaux, fleurs. Pour cela, mes créations sont façonnées en symbiose avec les lieux dans lesquels elles sont exposées et tissent des liens avec le pigeonnier, le potager et les courbes environnantes sans cesse renouvelées avec les paysages. J’utilise des matériaux recyclés et/ou de provenance locale et j’essaie d’obtenir un bilan carbone neutre. Aussi pendant ces journées je ferai un atelier initiation au bouturage accessible à tous, les visiteurs pourront faire une bouture afin de bien comprendre la technique et pouvoir le refaire plus tard. Selon le choix des visiteurs ils pourront repartir avec leur bouture pour la voir pousser. Sinon elles seront repiquées dans la forêt du château pour contribuer au renouvellent de la forêt ou présentées sous forme d’une sculpture végétal. » Arnaud Schneider

Animation comprise dans le prix d’entrée.

Exposition & Atelier Artistique

Château de Saint-Jean de Beauregard Rue du Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard Saint-Jean-de-Beauregard Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00