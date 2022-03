Art pariétal et gastronomie : une soirée d’exception Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Art pariétal et gastronomie : une soirée d’exception Montignac, 28 avril 2022, Montignac. Art pariétal et gastronomie : une soirée d’exception Lascaux IV D704 E Montignac

2022-04-28 – 2022-04-28 Lascaux IV D704 E

Montignac Dordogne Une visite unique et originale de Lascaux, à la lampe torche, suivie d’un repas gastronomique au coeur de la galerie de l’imaginaire.

Le médiateur vous accompagnera durant toute la soirée et proposera textes, anecdotes et moments de partage autour des habitudes connues de l’Homme de Lascaux au cours du repas. Une soirée véritablement exceptionnelle ! Une visite unique et originale de Lascaux, à la lampe torche, suivie d’un repas gastronomique au coeur de la galerie de l’imaginaire.

Le médiateur vous accompagnera durant toute la soirée et proposera textes, anecdotes et moments de partage autour des habitudes connues de l’Homme de Lascaux au cours du repas. Une soirée véritablement exceptionnelle ! Une visite unique et originale de Lascaux, à la lampe torche, suivie d’un repas gastronomique au coeur de la galerie de l’imaginaire.

Le médiateur vous accompagnera durant toute la soirée et proposera textes, anecdotes et moments de partage autour des habitudes connues de l’Homme de Lascaux au cours du repas. Une soirée véritablement exceptionnelle ! ©Dan Courtice-Semitour Périgord

Lascaux IV D704 E Montignac

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Montignac Adresse Lascaux IV D704 E Ville Montignac lieuville Lascaux IV D704 E Montignac Departement Dordogne

Montignac Montignac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac/

Art pariétal et gastronomie : une soirée d’exception Montignac 2022-04-28 was last modified: by Art pariétal et gastronomie : une soirée d’exception Montignac Montignac 28 avril 2022 Dordogne montignac

Montignac Dordogne