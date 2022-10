Art pariétal et gastronomie : une soirée d’exception

Art pariétal et gastronomie : une soirée d’exception, 3 novembre 2022, . Art pariétal et gastronomie : une soirée d’exception



2022-11-03 17:00:00 – 2022-11-03 Plongez dans l’univers de la Préhistoire grâce à une visite unique de Lascaux IV et profitez d’un repas gastronomique imaginé par Pascal Lombard, chef étoilé au guide Michelin. Laissez-le vous accompagner durant cette soirée exceptionnelle. Afin de vivre une immersion totale, le repas sera ponctué de récits, anecdotes et lectures concernant la vie de l’homme de Lascaux. Menu proposé par notre chef (vins et boissons compris) Foie gras mi-cuit au genévrier

Filet de truite de la Vézère marinée au charbon et verjus

Cochon noir grillé au coin du feu et racines fumées

Les baies du coin et fleur de Sureau Plongez dans l’univers de la Préhistoire grâce à une visite unique de Lascaux IV et profitez d’un repas gastronomique imaginé par Pascal Lombard, chef étoilé au guide Michelin. dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville