ART PAILLE Epouvantails en fête à Escoublac Voie publique 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

ART PAILLE Epouvantails en fête à Escoublac Voie publique 44500 La baule, 26 mai 2022, La baule. ART PAILLE Epouvantails en fête à Escoublac

du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai à Voie publique 44500 La baule

Festival d’épouvantails. Programme : -Déambulation festive dans le bourg d’Escoublac durant les 4 jours. -Le 29 : Animations musicales, remise des prix à 18h Accueil chaleureux ! Venez nombreux ! Buvette 15h à 18h Festival d’épouvantails. Programme : -Déambulation festive dans le bourg d’Escoublac durant les 4 jours. -Le 29 : Animations musicales, remise des prix à 18h Accueil chaleureux ! Venez … Voie publique 44500 La baule Voie publique 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T09:00:00 2022-05-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Voie publique 44500 La baule Adresse Voie publique 44500 La baule Ville La baule lieuville Voie publique 44500 La baule La baule Departement Loire-Atlantique

Voie publique 44500 La baule La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/

ART PAILLE Epouvantails en fête à Escoublac Voie publique 44500 La baule 2022-05-26 was last modified: by ART PAILLE Epouvantails en fête à Escoublac Voie publique 44500 La baule Voie publique 44500 La baule 26 mai 2022 La baule Voie publique 44500 La baule La baule

La baule Loire-Atlantique